-Fraport Skyliners: 56 - Banvit: 62 ANKARA (A.A) - 13.12.2011 - Banvit, Eurocup E Grubundaki 5. maçında Fraport Skyliners'ı Almanya'daki maçta 62-56 yenerek, galibiyet sayısını 3'e çıkardı. Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 3 dakikası 4-5'lik skorla geride kalırken, Banvit savunmadaki direncini hücuma yansıtarak Fraport Skyliners'a 4 dakika boyunca sayı attırmayıp 10-0'lık seri buldu ve ilk periyodu 19-8 önde tamamladı. Banvit, ikinci çeyrekte Cliff Hammonds ile skor üretmeyi sürdürdü ve farkı korudu. Bandırma ekibi, Marius Nolte'nin bireysel çabasına rağmen soyunma odasına 25-32 önde gitti. Fraport Skyliners, üçüncü periyodun başında farkı 4'e indirdi. Banvit de rakibine Kenan Bajramovic'in isabetleriyle yanıt verdi. Fakat topu iyi paylaşan ev sahibi, son dakika içerisinde bulduğu 2 üçlükle çeyrek sonunda arayı kapattı ve periyot 44-46 sona erdi. Final periyodunun skor perdesini Bajramovic açarken, Banvit'in sayı yükünü sırtlayanlar ise Chuck Davis-Cliff Hammonds ikilisiydi. Alman takımı farkı 3'e kadar düşürmeyi başarsa da Banvit, avantajını iki skoreriyle korudu. Bu bölümde Fraport Skyliners oyuncularını düşük yüzdeli atışlara zorlayan Bardırma ekibi bitime 1 dakika kala 7 sayı öndeydi ve maçı da 62-56 kazanmasını bildi. Ribaundlarda ev sahibine 33-22 üstünlük kuran ve rakibini son periyotta 12 sayıda tutan Bardınma ekibinde Cliff Hammonds 15, Chuck Davis 14 sayı attı. Alman takımında ise Jimmy McKinney’nin 14 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Salon: Fraport Hakemler: Dubravko Muhvic (Hırvatistan, Roman Kolar (Slovenya), Enrico Sabetta (İtalya) Fraport Skyliners: Michael Thompson 9, Johannes Herber, Jermareo Davidson 8, Marius Nolte 6, Jimmy McKinney 14, Danilo Barthel 1, Quantez Robertson 6, Tim Ohlbrecht 6, Jacob Burtschi 6 Banvit: Erkan Veyseloğlu 2, Barış Ermiş 9, Lance Williams 2, Chuck Davis 14, Keith Simmons 7, Cemal Nalga 2, Cliff Hammonds 15, Kenan Bajramovic 11 1. periyot: 8-19 Devre: 25-32 3. periyot: 44-46