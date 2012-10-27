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Dünya

Fransızlara göre, Müslümanlar uyumsuz

IFOP araştırma merkezinin anketine göre, Fransızların yüzde 67'isi de, ülkedeki Müslümanların topluma uyumunun yeteri kadar iyi olmadığı düşüncesinde

27 Ekim 2012 15:36

Fransa'da düzenlenen bir kamuoyu araştırması, Fransızların yüzde 68'inin, Müslümanları topluma uyum konusunda hatalı gördüğünü ortaya koydu.

IFOP araştırma merkezinin anketine göre, Fransızların yüzde 67'isi de, ülkedeki Müslümanların topluma uyumunun yeteri kadar iyi olmadığı düşüncesinde. Uyum konusunda ülkedeki Müslümanların hatalı olduğunu düşünenlerin oranının iki yıl önce yüzde 61 olduğunu hatırlatan araştırma merkezi uzmanları, son iki yıldaki hızlı artışın endişe verici boyuta ulaştığı kanaatinde.

Araştırmaya göre, Fransızların yüzde 43'ü de ülkedeki Müslümanları Fransa kimliği için tehdit olarak görüyor.

Araştırmaya katılanlarını yüzde 40'ı Fransa'daki Müslümanları tehdit olarak görmediğini açıklarken, yüzde 17'si Müslümanları kültürel zenginliği artıran bir faktör olarak değerlendiriyor.

Fransa'da çoğu Kuzey Afrika kökenli yaklaşık 5 milyon Müslüman yaşıyor.

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