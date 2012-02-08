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Ekonomi

Fransızlar, TAV'ın yüzde 40'ına talip oldu

Fransız inşaat şirketi Vinci, TAV Havalimanları'nın yüzde 40 hissesinin satışıyla ilgilendiğini açıkladı.

08 Şubat 2012 02:00

T24 - Fransız inşaat şirketi Vinci, TAV Havalimanları'nın yüzde 40 hissesinin satışıyla ilgilendiğini açıkladı.
 

Fransa'yla yaşanan 'soykırım' gerginliği sonrasında ilk temas iş dünyasında gerçekleşiyor.


Fransız inşaat şirketi Vinci'nin CEO'su Xavier Huillard, TAV Havalimanları'nın hisseleriyle ilgilendiklerini teyit etti.


Vinci'nin 2011 yılı sonuçlarına ilişkin analist toplantısında soruları yanıtlayan CEO Huillard, "TAV'ın havalimanları varlıklarıyla ilgili bir sürecin başlarındayız. Bu rekabetin içinde bulunuyoruz" dedi.


Akfen Holding ve Tepe İnşaat'ın TAV Havalimanları Holding'deki hisselerinin bir bölümünün satışı için Carlyle Group ile birlikte hareket eden Qatar Investment Authority de ilgileniyor.


TAV'ın yaklaşık yüzde 40 hissesinin satışı planlanıyor. İşlem sonuçlanırsa, Tepe İnşaat ve Akfen Holding'in payları yüzde 8'er olacak, Sera Yapı Endüstri de yüzde 4'lük payını koruyacak.


Tepe İnşaat ve Akfen Holding'in sahibi bulundukları TAV Havalimanları Holding ve TAV Yatırım Holding hisseleri ile ilgili her türlü stratejik alternatifin tespiti ve değerlendirmesi amacıyla, Eylül ayı sonunda yatırım bankası Credit Suisse ile yetkilendirme sözleşmesi imzalamıştı.


TAV Havalimanları Holding'de, Tepe İnşaat'ın yüzde 26.06, Akfen Holding'in yüzde 26.12, Sera Yapı Endüstri'nin ise yüzde 4.03 hissesi bulunuyor. Şirketin halka açık kısmı yüzde 40.28 iken halka açık olmayan hisse payı yüzde 3.52 seviyesinde bulunuyor.


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