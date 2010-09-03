Fransızlar, Romanlar için yürüyecek

T24- Fransızlar, hükümetin Romanları toplu sınır dışı etmesine ve göçmenlerin ellerinden vatandaşlık haklarının alınmasını öngören yasa tasarısı hazırlığına karşı ülke genelinde protesto eylemleri düzenleyecek.

Muhalefetteki sol partilerle birlikte yaklaşık 30 sivil toplum örgütü ve insan hakları derneğinin "Hoşgörüsüzlüğe karşı özgürlük, eşitlik, kardeşlik" temasıyla düzenlenecek protesto gösterilerine destek vereceği açıklandı.



Başkent Paris'teki protesto yürüyüşü Republique meydanında başlayacak. İnsan hakları dernekleri, hükümetin suç işleyen göçmenlerin vatandaşlık haklarının ellerinden alınmasını öngören yasa tasarısının geri çekilmesini talep ediyor.



Fransa'da Kilise başta olmak üzere insan hakları dernekleri, Romanları toplu şekilde sınır dışı ederek, AB'nin serbest dolaşım ve azınlık haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle hükümeti eleştiri yağmuruna tuttu.



Romanları sınır dışı etme politikasından vazgeçmeyeceğini açıklayan Fransa, ocak ayı başından bu yana 8 binden fazla Romanı, Romanya ve Bulgaristan'a gönderdi. Temmuz sonundan beri gönderilenlerin sayısı da bini geçti.



Uzun süredir Fransa'da yaşayan göçmenlerin ellerinden vatandaşlık hakkının alınması, bir karısı peçeli çarşaf giyen ve çok eşli olduğu anlaşılan Kuzey Afrikalının, bütün eşleri ve çocukları için "devletten haksız yere mali yardım almasının" ortaya çıkması üzerine gündeme gelmişti.



İçişleri Bakanlığı, bu tür yolsuzluk suçlarıyla birlikte güvenlik güçlerine silahlı saldırıda bulunan ve 10 yıldan az bir süredir vatandaşlık statüsüne sahip göçmenlerin, ellerinden bu hakkın alınması için yasa tasarısı hazırlıyor.



Fransa'daki son kamuoyu yoklamaları, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, gelecek seçimler için Sosyalist Parti adayları karşısında artık şimdiden hiç şansının kalmadığını ortaya koyuyor.