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Dünya

Fransızlar 'milli içki'lerine Fransız kaldılar

Avrupa’nın şarap üretim merkezi olarak gösterilen Fransa’da vatandaşlarla anket yapıldı

04 Eylül 2014 14:55

Fransa’da yapılan bir ankete katılanların yüzde 71’i şarap hakkında çok şey bilmediğini söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Avrupa’nın şarap üretim merkezi sayılan Fransa, şarap konusunda o kadar da bilgili değil.

Fransa'da yapılan bir anket Fransızların üçte ikisinin şaraptan anlamadığını düşündüğünü ortaya koydu.

Fransa, Avrupa'nın şarap üretiminin merkezi olarak gösteriliyor. Bir nevi şarap Fransızların milli içkisi.

Fakat son yapılan bir ankete katılanların yüzde 71'i şarap hakkında çok şey bilmediğini söyledi.

Viavoice isimli araştırma şirketi 28-30 Mayıs arası yaklaşık bine yakın katılımcı ile görüştü. Araştırmanın sonuçları Terre de Vins dergisinde yayınlandı.

Araştırmaya göre sosyal sınıfsal durum da şaraptan zevk almayı etkiliyor. Beyaz yakalıların yüzde 43'ü kendisini şarap konusunda usta sayarken mavi yakalıların sadece yüzde 16'sı şarap konusunda uzman olduğunu söylüyor.

Araştırma şirketi sonuçların şarabın Fransa'da çok seçkinci bir içki olduğunu gösterdiğini belirterek bunun aile bütçesine getirdiği yük nedeniyle olabileceğini söyledi.

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