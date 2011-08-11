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Ekonomi

Fransızlar Merkel'e güveniyor PARİS (A.A)

11 Ağustos 2011 14:39

-Fransızlar Merkel'e güveniyor PARİS (A.A) - 11.08.2011 - Fransız halkı, yeni bir krizden kaçınmak konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy'den daha çok güveniyor. Fransız gazetesi Le Parisien'de yayımlanan ankete göre, yeni bir ekonomik ve finansal krizden kaçınmak konusunda Fransızlar, yüzde 46 ile en çok Merkel'e ve Alman hükümetine güveniyor.  Fransızların krize çözüm konusunda Almanlardan sonra en çok güvendiği kurum yüzde 41 ile Uluslararası Para Fonu (IMF), yüzde 39 ile şirketler, yüzde 37 ile ABD yönetimi ve yüzde 36 ile Avrupa. Fransız halkının Cumhurbaşkanları Sarkozy'e güveni ise yüzde 33 ile listenin ancak 7'nci sırasında yer bulabiliyor. Fransa'nın dönem başkanlığını yaptığı G8 ve G20'ye güven de yalnızca yüzde 27 seviyesinde kalıyor.  8-10 Ağustos tarihleri arasında 18 yaş üstü bin 90 kişi ile yapılan ankete göre, Fransız halkının yüzde 67'si kişisel durumları açısından da kaygılı. 

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