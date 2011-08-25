-Fransızlar Kahn'nın siyasete dönmesini istemiyor PARİS (A.A) - 25.08.2011 - Fransız halkının çoğunluğu, hakkında tecavüz davası açılan eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Khan'ın siyasete dönmesini istemiyor. CSA'nın yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 53'ü sosyalistlerin eski Maliye Bakanı'nı gelecek aylardaki siyasi tartışmalarda görmeyi tercih etmediğini bildirdi. Ankete katılanların sadece yüzde 23'ü Strauss-Khan'ın muhalefetteki Sosyalist Partinin genel başkanlığı için yarışması gerektiği görüşünü belirtti, ancak Strauss-Khan için parti kongresinde adaylığa başvuru süresi doldu. Fransa'da Nisan 2012'de cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Strauss-Khan'ın hakkında dava açılmasından önce ismi cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçiyordu. New York'taki otelin kat görevlisinin tecavüz girişimi suçlamasının ardından 14 Mayıs'ta tutuklanan eski IMF Başkanı hakkındaki tecavüz girişimi suçlaması önceki gün düşürülmüştü.