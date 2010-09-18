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Dünya

FRANSIZLAR ''İTİBAR'' KAYGISINDA PARİS (A.A)

18 Eylül 2010 16:44

-FRANSIZLAR ''İTİBAR'' KAYGISINDA PARİS (A.A) - 18.09.2010 - Fransa'da düzenlenen bir kamuoyu araştırmasına göre, seçmenlerin yüzde 71'i, Romanlar'ı topluca sınırdışı etme girişimiyle yaşanan gelişmelerin ardından, ülkenin yurtdışındaki itibarının düştüğü inancını taşıdığını ortaya koydu.  Ifop araştırma merkezinin anketine göre, seçmenlerin 27'si Fransa'nın yurt dışındaki itibarında bir değişiklik olmadığını düşünüyor. Ankete katılanların sadece yüzde 2'si, Fransa'nın itibarının bu gelişmelerle arttığı görüşünü taşıyor.  Fransız hükümeti, Romanları toplu şekilde sınırdışı ettiği için yurt içinde ve dışında sert eleştirilere hedef oluyor. AB yöneticileri tarafından sert bir şekilde kınanan Fransa, Romanları sınırdışı etme politikasından vazgeçmemekte ısrarlı görünüyor.  Fransa, ocak ayı başından bu yana 8 binden fazla Romanı, Romanya ve Bulgaristan'a gönderdi. Temmuz sonundan itibaren gönderilenlerin sayısının bini geçtiği belirtiliyor. 

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