Fransızlar Hollande'ı istemiyor



Fransız CSA Enstitüsü'nün internet haber sitesi Atantico hesabına yaptığı ankete göre, Fransızların ezici çoğunluğu François Hollande'ın cumhurbaşkanlığına yeniden aday olmasını istemiyor. 2017 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde Hollande'ı aday olarak görmek istemeyen Fransızların oranı yüzde 81'i buluyor.

Kamuoyu araştırmasına göre sosyalist liderin cumhurbaşkanı adayı olmasını istemeyen Fransızlar görüşlerini, Euro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisini barındıran Fransa'nın durgunluktan kurtulamamasıyla gerekçelendiriyorlar.

Hollande yönetiminin sosyal politikalarda gözle görülür ilerleme sağlayamaması ve işsizliğin azaltılamamış olması da ankete katılanların dile getirdikleri gerekçeler arasında yer alıyor.

İstatistik kurumunun verilerine göre, Fransa'nın işsizlik oranı yüzde 10,6'yı buluyor. François Hollande işsizlik azalmadığı takdirde ikinci dönem cumhurbaşkanlığı için adaylığını koymayacağını açıklamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı'nın gözden düşmesinde vergi yükünün artması ve satın alma gücünün düşmesi de etkili oldu.

Paris'teki radikal dinci saldırıların ardından Hollande'ın Fransızların gözüne girebileceği izlenimi doğmuş ancak ekonomik ve sosyal politikalarda ilerleme sağlanamaması cumhurbaşkanına puan kaybettirmişti.