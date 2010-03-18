T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransızlar 'genelevleri'ni geri istiyor

Fransa'daki kamuoyu araştırması, Fransızların yüzde 59'unun, genelevlerin yasal olarak açılmasını istediğini ortaya koydu.

18 Mart 2010 02:00

T24 - Fransa'da yapılan bir kamuoyu araştırması, Fransızların yüzde 59'unun, genelevlerin tekrar yasal olarak açılmasından yana olduğunu ortaya koydu.

CSA kamuoyu araştırma merkezinin Le Parisien gazetesi için yaptığı araştırmaya göre, erkeklerin yüzde 70'i, kadınların ise yüzde 49'u genelevlerin tekrar açılmasından yana.

Fransa'da, 1946 yılında çıkartılan yasayla sayıları 1400 civarındaki genelev kapatılmıştı.

Le Parisien gazetesi, yasaklanmasına rağmen ülkede 20 bin ile 30 bin arasındaki kadının fuhuş sektöründe çalıştığını, zaman zaman fuhuş yapanlarla birlikte bu sayının 60 bine çıktığını yazdı.

Bazı milletvekillerinin görüşlerine yer veren gazete, "bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi, fuhuş sektöründeki mafyayı çökertmek ve fahişelerin güvenliği için" tekrar genelevlerin açılmasının mecliste ciddi şekilde tartışılmaya başlandığını duyurdu.

Gazete, fahişelerin sorunlarıyla ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı'nda da bir araştırma grubunun çalışmalarda bulunduğunu bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24