Fransızlar 'genelevleri'ni geri istiyor

T24 - Fransa'da yapılan bir kamuoyu araştırması, Fransızların yüzde 59'unun, genelevlerin tekrar yasal olarak açılmasından yana olduğunu ortaya koydu.



CSA kamuoyu araştırma merkezinin Le Parisien gazetesi için yaptığı araştırmaya göre, erkeklerin yüzde 70'i, kadınların ise yüzde 49'u genelevlerin tekrar açılmasından yana.



Fransa'da, 1946 yılında çıkartılan yasayla sayıları 1400 civarındaki genelev kapatılmıştı.



Le Parisien gazetesi, yasaklanmasına rağmen ülkede 20 bin ile 30 bin arasındaki kadının fuhuş sektöründe çalıştığını, zaman zaman fuhuş yapanlarla birlikte bu sayının 60 bine çıktığını yazdı.



Bazı milletvekillerinin görüşlerine yer veren gazete, "bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi, fuhuş sektöründeki mafyayı çökertmek ve fahişelerin güvenliği için" tekrar genelevlerin açılmasının mecliste ciddi şekilde tartışılmaya başlandığını duyurdu.



Gazete, fahişelerin sorunlarıyla ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı'nda da bir araştırma grubunun çalışmalarda bulunduğunu bildirdi.