Fransızlar duyurdu: Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki oyuncu serbest kalacak.

Fransız medyasının iddiasına göre milli futbolcunun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Burak'ın bir sonraki durağının Türkiye olacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz bu sezona istediği gibi başlayamamıştı. Lille'in güç kaybetmesinin de etkisinin olduğu sezonda, milli yıldız istediği seviyeye bir türlü ulaşamadı. Sözleşmesinin de son senesine giren tecrübeli oyuncunun Türkiye'ye döneceği ve futbolu ülkesinde bırakacağı belirtiliyor.

Yılmaz, geçtiğimiz sezon 33 maçta 18 gol 5 asistlik performans sergilemişti. Bu sezon ise beklentilerin altında kalan milli yıldız çıktığı 34 maçta 7 gol 4 asistlik performans gösterdi. Burak Yılmaz ligde sadece 4 gol atabildi.