-FRANSIZLAR CANTONA'NIN ÇAĞRISINA İLGİSİZ PARİS (A.A) - 07.12.2012 - Fransızların, dünyaca ünlü efsanevi futbolcuları Eric Cantona'nın, "kansız devrim" çağrısına cevap vermeyip, kitleler halinde bankalardan paralarını çekmedikleri görüldü. İnsani yardım kuruluşlarına verdiği destek ve sosyal amaçlı projelerin öncülüğünü yapmasıyla tanınan Cantona, "kansız devrim" diye tanımladığı halk protestosuyla, Fransız vatandaşlarından 7 Aralık'ta bankalardaki paralarını çekmesini istemişti. Fransız basını, Cantona'nın bu çağrısına Fransızların kitleler halinde yanıt vermediğini bildirdi. Basın, Cantona'nın, kendi çağrısına uygun olarak bir bankadan 750 bin avro, diğer bankadaki hesabındansa 1.500 avro çektiğini duyurdu. Fransa'da bankalardan, 1500 avrodan yukarı meblağ para çekebilmek için daha önce bankayı uyarmak gerekiyor. Cantona'nın geçen hafta hafta yaptığı çağrıya Ekonomi Bakanı Christine Lagarde sert tepki göstermişti Fransız bakan, basına yaptığı açıklamada, "Herkesin bir işi var. Bazıları çok iyi futbol oynar. Ben kendimi bu konuda riske atmam. Sanırım hepimiz iyi bildiğimiz konu üzerinde konuşmalıyız" diye konuşmuştu. Cantona'nın facebook üzerinde de sürdürdüğü kampanyaya, yurt dışı ülkelerden de destek gelmişti. Eric Cantona'nın, ''Fransız olmak milli marş söylemekle olmuyor. Fransız olmak için önce devrimci olmak, fakir ve yoksulların halinden anlamak gerekiyor'' şeklindeki demeci kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.