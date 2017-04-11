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Spor

Fransızlar, Beşiktaş maçını 'çok yüksek riskli maç' statüsüne aldı

Lyon'da 13 Nisan'da yapılacak karşılaşma, Fransız yetkililerce "çok yüksek riskli maç" olarak değerlendirildi

11 Nisan 2017 03:36

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turunda Olympique Lyon ile deplasmanda yapacağı mücadele, "çok yüksek riskli maç" statüsüne alındı.

Lyon kentinde 13 Nisan Perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesinde durum değerlendirmesi yapan Fransız güvenlik yetkilileri, müsabakayı güvenlik açısından 4. derece olan "çok yüksek riskli maç" statüsüne aldı.

 

“Kamu düzeni için risk taşıyan maç”

 

Bir futbol karşılaşması için 4. derecenin en yüksek seviye olduğu belirtilirken, müsabaka, Fransız yargısı tarafından "kamu düzeni için risk taşıyan bir maç" olarak değerlendirildi.

Çeyrek final ilk maçı için Lyon'da geniş güvenlik tedbirlerinin uygulanması bekleniyor.

 

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