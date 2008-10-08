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Ekonomi

Fransızlar bankalarına güveniyor

Fransa meclisi genel kurulu, bu akşam küresel finansal krizi tartışmak için toplanacak. Kamuoyu araştırmalarına göre Fransızlar bankalarına güveniyor.

08 Ekim 2008 03:00

Fransa meclisi genel kurulu, bu akşam küresel finansal krizi tartışmak için toplanacak. Kamuoyu araştırmalarına göre Fransızlar bankalarına güveniyor.

Genel kurulda, hükümet temsilcilerinin sözlü soru önergeleri yanıtlamasının ardından Başbakan Francois Fillon, mali krizle ilgili hükümetin aldığı önlemleri anlatacak.

Fillon'un ardından, siyasi grup temsilcileri son gelişmelerle ilgili görüşlerini açıklayacak.

Fransızlar krizden daha az etkileneceklerini düşünüyor

Fransa'da son düzenlenen bir anket, Fransızların mali krizden diğer ülkelere oranla daha az etkilenecekleri düşüncesi içinde olduğunu ortaya koydu.

Kamuoyu araştırmasına göre, Fransızların yüzde 83'ü, ekonomik durumunu kötü olduğu görüşünü taşıyor ancak, yüzde 84'ü kriz karşısında bankalarına güveniyor.

Yine aynı araştırmaya katılanların yüzde 60'ı hükümetin krizi başarılı bir biçimde yönetmediğini düşünüyor.

Fransa Mali Bakanlığı, ağustos ayı itibarıyla bütçe açığının 67,6 milyar avroya çıktığını açıkladı. Bakanlık açıklamasına göre, sadece ağustos ayındaki bütçe açığı 3,8 milyar Euro civarında.

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