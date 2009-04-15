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Dünya

Fransızlar, 11 Somalili korsanı gözaltına aldı

15 Nisan 2009 23:48

Fransız donanması, Amerikalılar'a ait bir ticari gemiyi Hint Okyanusu'nda kaçırma girişiminde bulunan 11 Somalili korsanı gözaltına aldı.

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, donanmaya bağlı "Nivose" isimli fırkateyninin, Kenya'nın doğusundaki Mombasa limanına 900 kilometre uzaklıkta, korsanların kullandığı gemi ve 2 sürat teknesine el koyduğu bildirildi.

Açıklamada, Fransa Hava Kuvvetleri'ne bağlı keşif uçaklarının da operasyona destek verdikleri kaydedildi.

AB, korsanlarla mücadele için Fransız, Almanya, İspanyol ve İtalyan deniz kuvvetlerinden bir filoyu bölgeye gönderme kararı almıştı.

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