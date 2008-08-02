Fransız'dan duygusal veda

Tempo24-

Gelecek sezon için Fransa Birinci Ligi takımlarından Paris Saint Germain ile 1 yıllığına anlaşması beklenen 36 yaşındaki futbolcu, kalbiyle ilgili bir sağlık sorunu yaşamış ve geçen haziran ayı boyunca tedavi görmüştü.

Milli takımla birlikte 1998 Dünya Kupası'nı alan Thuram, bu yıl haziran ayında Avrupa Şampiyonası finallerinde Fransa'nın grup maçlarında elenmesinin hemen ardından da milli takım kariyerine son verdiğini açıklamıştı.



THURAM KİMDİR?



Fransız futbolcu. Savunmada görev alan futbolcunu şu anda boştadır.2008 yazında PSG ile bir yıllık sözleşme imzalamak üzereyken bir kalp problemi çıktı. Kardeşini de aynı hastalıktan kaybeden ünlü futbolcu, PSG ile sözleşme imzalayamayacağını basına açıklarken göz yaşlarını tutamamıştı. Fransa Milli Futbol Takımı ile 1998'de Dünya kupası'nı, 2000'de Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Thuram, 2004'te Pele tarafından yaşayan en iyi 125 oyuncu arasına seçilmiştir. Kardeşinin daha 17 yaşında ölümüne sebep olan kalp sorunu kendisinde de olduğu ortaya çıkmıştır. 1 Ağustos 2008'de futbolu bıraktığını açıklamıştır.

KARİYERİ