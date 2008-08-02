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Spor

Fransız'dan duygusal veda

Daha önce milli takım kariyerine son veren Lilian Thuram, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle futbol kariyerine de son noktayı koymak zorunda kaldı...

02 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

 

Gelecek sezon için Fransa Birinci Ligi takımlarından Paris Saint Germain ile 1 yıllığına anlaşması beklenen 36 yaşındaki futbolcu, kalbiyle ilgili bir sağlık sorunu yaşamış ve geçen haziran ayı boyunca tedavi görmüştü.

 

Milli takımla birlikte 1998 Dünya Kupası'nı alan Thuram, bu yıl haziran ayında Avrupa Şampiyonası finallerinde Fransa'nın grup maçlarında elenmesinin hemen ardından da milli takım kariyerine son verdiğini açıklamıştı.


THURAM KİMDİR?

Fransız futbolcu. Savunmada görev alan futbolcunu şu anda boştadır.2008 yazında PSG ile bir yıllık sözleşme imzalamak üzereyken bir kalp problemi çıktı. Kardeşini de aynı hastalıktan kaybeden ünlü futbolcu, PSG ile sözleşme imzalayamayacağını basına açıklarken göz yaşlarını tutamamıştı. Fransa Milli Futbol Takımı ile 1998'de Dünya kupası'nı, 2000'de Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Thuram, 2004'te Pele tarafından yaşayan en iyi 125 oyuncu arasına seçilmiştir. Kardeşinin daha 17 yaşında ölümüne sebep olan kalp sorunu kendisinde de olduğu ortaya çıkmıştır. 1 Ağustos 2008'de futbolu bıraktığını açıklamıştır.

KARİYERİ

  • Monaco (1991-1996)

    • Fransa Kupası 1990/91

  • Parma(1996-2001)

    • UEFA Kupası 1998/99
    • İtalya Kupası şampiyonluğu 1998/99
    • İtalya Süper Kupası1998/99

  • Juventus (2001/02- )

    • Seri A şampiyonluğu: 2001/02 2002/03 2004/05 2005/06
    • İtalya Süper Kupası 2002 2003

  • Fransa Milli Futbol Takımı

  • Dünya Kupası katılım: 1998 2002 2006

    • Avrupa Şampiyonası katılım: 1996 2000 2004

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