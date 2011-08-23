T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fransız zenginlerden örnek davranış PARİS (A.A)

23 Ağustos 2011 20:16

-Fransız zenginlerden örnek davranış PARİS (A.A) - 23.08.2011 - Fransa'da, L'Oreal şirketinin kadın mirasçısı ve petrol şirketi Total'ın Üst Yöneticisi'nin arasında bulunduğu varlıklı kişiler, ülkenin finansal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla hükümete kendilerinden daha fazla vergi almaları çağrısında bulundular.  Haftalık Le Nouvel Observateur dergisinin internet sitesinde yer alan mektupta, ülkenin en zengin 16 kişisi, kamu borcunun ve bütçe açığının azaltılması amacıyla varlıklı kesimleri kapsayacak ''özel katkı'' oluşturulması çağrısı yaptılar. Mektupta, ''Kamu finansman açıkları ve kötüleşen kamu borcu görünümü Fransa'nın ve Avrupa'nın geleceğini tehdit ettiği ve hükümet herkesten dayanışma istediği zaman bizim katkıda bulunmamız gerekli görünüyor'' denildi. Fransa'daki çağrıya katılanlar arasında L'Oreal'ın kadın mirasçısı Liliane Bettencourt, Total'ın Üst Yöneticisi (CEO) Christophe de Margerie, reklam şirketi Publicis Group'un CEO'su Maurice Levy, Societe Generale'nin CEO'su Frederic Oudea ve Air France KLM'nin Başkanı Jean-Cyril Spinetta yer alıyor. ABD'li ünlü yatırımcı Warren Buffett da ABD'nin bütçe açığının azaltılmasına katkıda bulunmak için ABD Kongresine ülkedeki süper zenginlere daha yüksek vergi uygulanması önerisinde bulunmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012 yılı bütçesinde 5 ila 10 milyar avro ek gelir elde etmeyi amaçladığı için varlıklı kesimlere uygulanan bazı vergi muafiyetlerini azaltmayı planlıyor. Sarkozy, bu yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 5,7'si seviyesinde olduğu tahmin edilen bütçe açığını gelecek yıl yüzde 4,6'ya çekmeyi hedefliyor.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24