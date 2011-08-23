-Fransız zenginlerden örnek davranış PARİS (A.A) - 23.08.2011 - Fransa'da, L'Oreal şirketinin kadın mirasçısı ve petrol şirketi Total'ın Üst Yöneticisi'nin arasında bulunduğu varlıklı kişiler, ülkenin finansal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla hükümete kendilerinden daha fazla vergi almaları çağrısında bulundular. Haftalık Le Nouvel Observateur dergisinin internet sitesinde yer alan mektupta, ülkenin en zengin 16 kişisi, kamu borcunun ve bütçe açığının azaltılması amacıyla varlıklı kesimleri kapsayacak ''özel katkı'' oluşturulması çağrısı yaptılar. Mektupta, ''Kamu finansman açıkları ve kötüleşen kamu borcu görünümü Fransa'nın ve Avrupa'nın geleceğini tehdit ettiği ve hükümet herkesten dayanışma istediği zaman bizim katkıda bulunmamız gerekli görünüyor'' denildi. Fransa'daki çağrıya katılanlar arasında L'Oreal'ın kadın mirasçısı Liliane Bettencourt, Total'ın Üst Yöneticisi (CEO) Christophe de Margerie, reklam şirketi Publicis Group'un CEO'su Maurice Levy, Societe Generale'nin CEO'su Frederic Oudea ve Air France KLM'nin Başkanı Jean-Cyril Spinetta yer alıyor. ABD'li ünlü yatırımcı Warren Buffett da ABD'nin bütçe açığının azaltılmasına katkıda bulunmak için ABD Kongresine ülkedeki süper zenginlere daha yüksek vergi uygulanması önerisinde bulunmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012 yılı bütçesinde 5 ila 10 milyar avro ek gelir elde etmeyi amaçladığı için varlıklı kesimlere uygulanan bazı vergi muafiyetlerini azaltmayı planlıyor. Sarkozy, bu yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 5,7'si seviyesinde olduğu tahmin edilen bütçe açığını gelecek yıl yüzde 4,6'ya çekmeyi hedefliyor.