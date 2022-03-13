Fransız yetkili: Putin, Macron ve Scholz'la yaptığı konuşmada savaşı bitirmeye yönelik isteklilik göstermedi

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Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasında “Ukrayna’yla savaş bitirmeye isteklilik göstermediğini” söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Macron, Scholz ve Putin dün 75 dakika süren bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Konuşmada Scholz ve Macron’un Ukrayna’da acil ateşkes çağrısı yaptığı belirtildi.

Kremlin’in aktardığına göre, Putin Almanya ve Fransa liderlerine Moskova ve Kiev arasındaki müzakarelerin durumunu aktardı ve insani krizle ilgili endişeleri yanıtladı. Putin’in bir ateşkesten bahsetmediği ve Ukrayna’yı sivilleri kalkan olarak kullanmakla suçladığı belirtildi.

Üç lider de telefon konuşmasının ardından açıklama yapmadı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkili, Putin’in bu konuşmada savaşı bitirmeye yönelik bir isteklilik göstermediğini söyledi.