Fransız yetkili: Putin, bir süre Ukrayna sınırı yakınlarında yeni askeri manevra olmayacağına söz verdi

T24 Dış Haberler

Fransız bir yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı görüşmede bir süre Ukrayna sınırı yakınlarında askeri girişimlerde bulunmayacağına söz verdiğini belirtti.

Reuters'a konuşan yetkiliye göre Putin, Belarus'un Ukrayna sınırı yakınlarında yapılan ortak tatbikatlar sona erdikten sonra Rus askerlerin eski Sovyet cumhuriyetinden de çıkarılacağını söyledi.

Putin, 5 saatten uzun süren görüşmeden sonra yaptığı açıklamada bu taahhütleri dile getirmedi. Reuters da bu konuşmanın geçtiğini kaynağından bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtti.

Dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rus lider Vladimir Putin arasında Kremlin'de yapılan görüşmede önemli bir ilerleme kaydedildiğine dair açıklama yapılmadı.