Fransız yetkili: Putin, bir süre Ukrayna sınırı yakınlarında yeni askeri manevra olmayacağına söz verdi

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Fransız bir yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı görüşmede bir süre Ukrayna sınırı yakınlarında askeri girişimlerde bulunmayacağına söz verdiğini belirtti.
Reuters'a konuşan yetkiliye göre Putin, Belarus'un Ukrayna sınırı yakınlarında yapılan ortak tatbikatlar sona erdikten sonra Rus askerlerin eski Sovyet cumhuriyetinden de çıkarılacağını söyledi.
Putin, 5 saatten uzun süren görüşmeden sonra yaptığı açıklamada bu taahhütleri dile getirmedi. Reuters da bu konuşmanın geçtiğini kaynağından bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtti.
Dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rus lider Vladimir Putin arasında Kremlin'de yapılan görüşmede önemli bir ilerleme kaydedildiğine dair açıklama yapılmadı.
"Şu anda tansiyon ve destabilizasyon riski yükseliyor" diyen Macron, "Rusya da Avrupalılar da kaos veya istikrarsızlık istemiyor. Ülkeler Koronavirüs salgınından yeterince çekti. Katı önlemler üzerine anlaşmalıyız" ifadelerini kullandı.
Macron, salı günü de Kiev'de Ukrayna lideri Volodomir Zelenski ile görüşecek. Fransa Cumhurbaşkanı, bu görüşmeden sonra Putin'i bilgilendirmeyi planladığını söyledi.
Görüşmeden sonra liderler şarap eşliğinde yedi çeşit yemek olan bir akşam yemeğine katıldılar.
Putin, detay vermeden gelecekteki adımların temelini atmak için Macron'un teklifleri üzerine düşüneceklerini söyledi.