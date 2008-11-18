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Dünya

Fransız vekilden önce aşk cinayeti, sonra intihar

Fransa'da, iktidardaki UMP'nin milletvekili Jean-Marie Demange, sevgilisi olduğu sanılan bir kadını öldürüp intihar etti

18 Kasım 2008 02:00

Fransa'da, iktidardaki Halk Hareketi'nden (UMP) milletvekili Jean-Marie Demange, sevgilisi olduğu sanılan bir kadını öldürdükten sonra intihar etti

Savcı Jean-Francois Mailhes, ülkenin doğusundaki Moselle bölgesinden milletvekili olan 65 yaşındaki Demange'ın, 43 yaşındaki sevgilisini, kadının evinin balkonunda başından otomatik silahla vurduktan sonra intihar ettiğini söyledi.



10 dakika boyunca dövmüş

Mailhes, Demange ile kadın arasında olaydan önce şiddetli tartışma çıktığını bildirirken, görgü tanıkları da milletvekilinin, kadını balkona çıkarıp en az 10 dakika boyunca dövdüğünü, sonra da otomatik silahla kadını vurup intihar ettiğini söyledi.

Savcı, 2 çocuğu bulunan milletvekiliyle kadın arasında, henüz kesinlik kazanmamasına karşın duygusal bir bağ olabileceğini kaydetti.

Belediye başkanlığını kaybetmiş

Jean-Marie Demange'ın, ülkenin doğusundaki Thionville'in eski belediye başkanı olduğu ancak mart ayında yapılan seçimlerde bölgede Sosyalistlerin kazanması üzerine, 1995'ten beri oturduğu valilik koltuğunu kaybettiği bildirildi.

Bu yüzden adeta psikolojik bir travma yaşayan Demange'ın, 1986'dan bu yana kesintisiz olarak milletvekilliğini de sürdürdüğü ifade edildi. (Tempo24)

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