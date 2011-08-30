Fransız ve Litvanya uçakları çarpıştı

T24

NATO’ya ait bir Fransız uçağı, Litvanya Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla havada çarpıştı.Fransız pilot, hasar gören Mirage uçağını indirmeyi başardı. Kazada Litvanyalı pilotlar paraşütle atladı. Pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Litvanya Başbakanı Andrius Kubilius, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığını söyledi,Başbakan Kubilius, "Kaybımızın olmaması sevindirici ama böyle olaylar malesef oluyor" dedi.Fransa'nın Litvanya'daki Zokniai Üssü’nde konuşlandırılmış uçakları bulunuyor. Bu uçaklar, Baltık ülkeleri üzerinde devriye uçuşları gerçekleştiriyor.Düşen Litvanya uçağının da NATO operasyonlarında yer alıp almadığı bilinmiyor.