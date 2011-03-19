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Dünya

FRANSIZ VE KANADA UÇAKLARI KEŞİFTE PARİS (A.A)

19 Mart 2011 18:48

-FRANSIZ VE KANADA UÇAKLARI KEŞİFTE PARİS (A.A) - 19.03.2011 - Fransız ordusuna bağlı birçok savaş uçağının, "Libya toprakları" üzerinde keşif uçuşu yaptığı bildirildi. Fransız askeri kaynakları, uçakların Fransa'nın doğusundaki Saint-Dizier üssünden kalktığını belirtti. Kaynaklar, bu "keşif görevinin" bugün akşam üzeri boyunca devam etmesinin beklendiğini, uçakların Libya üzerindeki birkaç saatlik uçuş esnasında hiçbir zorlukla karşılaşmadığını kaydetti. Öte yandan Kanada uçakları da Libya toprakları üzerinde keşif uçuşu yaptığı bildirildi. Kanada askeri sözcüsü, Libya'ya yönelik operasyon için iki günlük bir süreye ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

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