-FRANSIZ UÇAĞI LİBYA SAVAŞ UÇAĞINI VURDU ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - Bir Fransız uçağının, uçuşa yasak bölgeyi ihlal eden Libya savaş uçağını düşürdüğü belirtildi. ABC News, Fransız uçağının Libya uçağını vurduğunu duyurdu. Reuters ajansı haberi doğrulamaya çalıştığını bildirdi. -HAGUE: "KOMUTAYI NATO'NUN DEVRALMASINI İSTİYORUZ- İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun Kaddafi rejiminin sivilleri öldürmesine seyirci kalamayacağını vurgulayarak, Libya'da ateşkes iddialarına karşın sivillere yönelik şiddetin devam ettiğini kaydetti. Libya'daki koalisyon güçlerinin operasyonunun "binlerce sivilin hayatını koruduğunu" söyleyen Hague, sivil kayıpların önlenmesi için büyük çaba sarf ettiklerini, sivillere yönelik asıl tehlikenin Kaddafi rejiminden kaynaklandığını belirtti. İngiliz askeri güçlerinin Libya'daki operasyona katkısına da değinen Hague, Libya hava savunma sisteminin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini ve şu anda bu ülkenin hava sahasında uçan Libya askeri uçağı bulunmadığını bildirdi. Koalisyon güçlerinin yürüttüğü operasyonun komutasının ABD'de olduğunu belirten William Hague, "Ancak bu komutanın bir an önce NATO'ya devredilmesini istiyoruz. Bu konuda bir anlaşmanın yakın bir zamanda sağlanmasını bekliyoruz" diye konuştu. Hague, Libya rejiminin söyledikleriyle değil yaptıklarıyla değerlendirileceğini belirterek, "Kaddafi rejimine mesajımız, uluslararası toplumun sivillerin öldürülmesine seyirci kalmayacağıdır" dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı, salı günü Londra'da Libya'ya ilişkin uluslararası bir konferansın yapılacağını kaydederek, bu konferansa NATO müttefikleri, BM, Arap Birliği ve Afrika Birliği'nden yetkililerin davet edildiğini söyledi. Konuşmasında Ortadoğu'daki olaylara da değinen Hague, Suriye'deki karışıklığa ilişkin hükümetin halkın protesto hakkına saygı duyması gerektiğini belirterek, tarafları itidale çağırdı. Hague, Bahreyn'de tüm tarafları ulusal diyalog sürecine, Yemen'de de muhalefeti ve hükümeti diyaloğa çağırdıklarını kaydetti. İngiltere Dışişleri Bakanı ayrıca, yarın Yemen'de yapılacak protestolar nedeniyle bu ülkedeki İngiliz Büyükelçiliği yetkililerini geçici olarak geri çektiklerini hatırlattı.