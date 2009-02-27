Fransız spiker şaşırdı



4-3 sonuçlanan Galatasaray-Bordeaux maçında dünya televizyon tarihine geçecek ilginç bir olay yaşandı. Maçı anlatan Fransız spiker, Bordeaux'nun ikinci golünü, 5 dakika gecikmeyle farkedebildi



Ali Sami Yen Stadı'ndaki büyük çekişme, maçı anlatan sunucuları da şaşırttı. Karşılaşmayı canlı yayınlayan W9 kanalının spikeri ve yorumcusu, 73. Chamakh'ın attığı Bordeaux'nun ikinci golünü, 79. dakikada farkedebildi. Fransız televizyonunun yanılmasındaki sebepse, maç anlatımının İstanbul yerine Fransa'dan gerçekleştirilmesi oldu. İkinci golü ofsayt sanan sunucu, ardından Galatasaraylı futbolcuların yaptığı başlama vuruşunun da ekrana gelmemesi nedeniyle yanıldı. Spiker, daha sonra Cavenaghi'nin attığı üçüncü golü de, ikinci gol sanarak, "Hadi çocuklar, bir gol daha atmamız lazım" dedi. Vahim hatayı kısa bir süre sonra farkeden, maçın yorumcusu oldu ve spikeri uyararak, ofsayt sandıkları pozisyonun nizami olduğunu ve golün verildiğini söyledi. Bunun üzerine maçı anlatan spiker, dakikalar boyunca böyle bir olayın ilk kez başına geldiğini söyledi.



Karşılaşmanın gerek sunucusu gerekse de yorumcusu, Galatasaray'da Arda Turan ve Harry Kewell'ın performansına hayran kalırken, Ali Sami Yen Stadı atmosferinin, özellikle de G.Saray'ın ilk golünün ardından adeta bir cehennem niteliği kazandığı yorumunu yaptı.



İkinci golü farkedemeyen şaşkın spiker, Bordeaux adına karşılaşmanın 11. saniyesinde Bellion'un ayağından gelen golün ardındansa Hakan Şükür'ü hatırladı. Spiker, bu son derece erken gelen golle maziye giderek, Güney Kore ile Türkiye arasında oynanan 2002 Dünya Kupası üçüncülük karşılaşmasını anımsadı ve Hakan Şükür'ün bu maçın 11. saniyesinde attığı golün, Dünya Kupası tarihinin en erken golü olduğunu anlattı

