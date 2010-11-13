-FRANSIZ SİYASETİNDE YENİ OLUŞUM PARİS (A.A) - 13.11.2010 - Fransa'daki Yeşiller Partisi ve ''Avrupa Çevre Hareketi'', Lyon kentinde düzenlenen kongrede birleşme kararı aldı. Fransa'da 2009 yılındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde işbirliği yapan Yeşiller ve ''Avrupa Çevre Hareketi'' yüzde 16,3 oranında oy alarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Yeni hareketin, Fransa'da 2012 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine, eski yargıç Eva Joly'nin liderliğinde hazırlanması bekleniyor. Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu lideri Daniel Cohn-Bendit ve küreselleşme aleyhtarı gösterilerin lideri olarak tanına Jose Bove, yeni siyasi girişimin öncüleri olarak tanınıyor.