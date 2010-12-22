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Dünya

FRANSIZ SİNEMACI NICO PAPATAKİS ÖLDÜ PARİS (A.A)

22 Aralık 2010 22:09

-FRANSIZ SİNEMACI NICO PAPATAKİS ÖLDÜ PARİS (A.A) - 22.12.2010 - Yunan kökenli Fransız sinemacı Nico Papatakis, 92 yaşında hayata veda etti. Dünyaca tanınmış Fransız oyuncu Anouk Aimee'nin kocası olan Papatakis'in, 17 Aralıkta Fransa'nın başkenti Paris'te öldüğü açıklandı. 19 Temmuz 1918'de Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da doğan ve burada İtalyan diktatör Mussolini'ye karşı mücadele eden Papatakis, önce Lübnan'a ardından Yunanistan'a iltica etti. 1939'da Paris'e yerleşen sinemacı, dönemin önde gelen aydınları Jean-Paul Sartre ve Jean Genet, Andre Breton, Jacques Prevert, Robert Desnos ile tanıştı. Anouk Aimee'den Manuela adında bir kızı olan Papatakis, 1957'den 1962'ye kadar ABD'de yaşadı.  Papatakis için Fransa'nın eski Kültür Bakanı Jack Lang, ''O evrensel bir adamdı. Afrika ile Avrupa, Yunanistan ile Fransa, Fransa ile ABD arasında köprüler kurdu'' ifadesini kullandı.

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