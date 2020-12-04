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Dünya

Fransız Senatosu'ndan sonra Ulusal Meclis de hükümete "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıma çağrısı yaptı

04 Aralık 2020 07:22

Fransa'da Senato'dan sonra Ulusal Meclis de, hükümete, "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıması çağrısında bulunan kararı onayladı.

Mecliste sembolik değere sahip karar, 3 "hayır" oyuna karşı 188 "evet" oyuyla kabul edildi. 16 milletvekili ise çekimser oy kullandı. 

Kararda, Dağlık Karabağ sorununun nihai çözüme kavuşturulması ve sivil halkın güvenliğinin güvence altına alınması gerektiği belirtildi.

Fransız hükümetinden Avrupalı ortaklarıyla Dağlık Karabağ bölgesine insani yardımları ulaştırması istendiği belirtilen kararda, Fransız hükümetine "Türkiye'nin Dağlık Karabağ ihtilafındaki rolü nedeniyle Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini Avrupalı ortaklarıyla yeniden değerlendirmesi" çağrısında bulunuldu.

Kararda, Fransız hükümetine "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıma çağrısı yapıldı.

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