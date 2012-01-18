-Fransız senatörlere uyarı mektubu PARİS (A.A) - 18.01.2012 - Fransa Türk Öğrenci Kongresi tarafından,Fransız senatörlere gönderilen bir mektupta, 23 Ocak Pazartesi günü senato genel kurulunda görüşülecek olan 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarının suç sayılmasının öngören yasa teklifini reddedilmesi istendi. Mektupta, ''tarihi olayların mantık ve serinkanlılıkla tartışılması'' gerektiği hatırlatılarak, ''parlamentoların tarih yazamayacağı'' vurgulandı. Teklifin yasalaşmasını Fransa'da yaratacağı sorunlara dikkat çekilen mektupta, aynı yönde başka bir yasa teklifinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle geçen yıl 4 Mayıs'ta incelenmeye alınmasının reddedildiği hatırlatıldı. Mektupta, yasa teklifinin temel hak ve özgürlüklerin temeli olan düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğu uyarısı yapıldı. Yine senatörlere gönderilen mektupta, yasa teklifinin Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yardımcı olmayacağı vurgulandı. Senato kanunlar komisyonu, bugün kabul ettiği bir değişiklik önergesinde, 23 Ocak'taki genel kurul gündemine alınan yasa teklifinin görüşülmemesini talep etmişti. Bu değişiklik önergesi, 23 Ocak'taki genel kurulda kabul edilirse yasa teklifi geçen yıl olduğu gibi tartışılmadan gündemden düşecek. Yasa teklifinin kabul edilme şansının yarı yarıya olduğu tahmin ediliyor.