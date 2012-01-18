T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransız senatörlere uyarı mektubu PARİS (A.A)

18 Ocak 2012 20:53

-Fransız senatörlere uyarı mektubu PARİS (A.A) - 18.01.2012 - Fransa Türk Öğrenci Kongresi tarafından,Fransız senatörlere gönderilen bir mektupta, 23 Ocak Pazartesi günü senato genel kurulunda görüşülecek olan 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarının suç sayılmasının öngören yasa teklifini reddedilmesi istendi. Mektupta, ''tarihi olayların mantık ve serinkanlılıkla tartışılması'' gerektiği hatırlatılarak, ''parlamentoların tarih yazamayacağı'' vurgulandı. Teklifin yasalaşmasını Fransa'da yaratacağı sorunlara dikkat çekilen mektupta, aynı yönde başka bir yasa teklifinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle geçen yıl 4 Mayıs'ta incelenmeye alınmasının reddedildiği hatırlatıldı. Mektupta, yasa teklifinin temel hak ve özgürlüklerin temeli olan düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğu uyarısı yapıldı. Yine senatörlere gönderilen mektupta, yasa teklifinin Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yardımcı olmayacağı vurgulandı. Senato kanunlar komisyonu, bugün kabul ettiği bir değişiklik önergesinde, 23 Ocak'taki genel kurul gündemine alınan yasa teklifinin görüşülmemesini talep etmişti. Bu değişiklik önergesi, 23 Ocak'taki genel kurulda kabul edilirse yasa teklifi geçen yıl olduğu gibi tartışılmadan gündemden düşecek. Yasa teklifinin kabul edilme şansının yarı yarıya olduğu tahmin ediliyor.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24