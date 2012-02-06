-Fransız senatörler Bakü'de BAKÜ (A.A) - 06.02.2012 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa senatosunda kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasının öngören yasayı Anayasa Konseyi'ne taşıyan bir grup Fransız senatörü kabul etti. Aliyev kabulde, Fransa senatosundaki oylama sırasında bazı Fransız senatörlerin ''adaletli'' tavır almalarından dolayı teşekkürlerini bildirmek istediğini, yasanın, tarihi saptırdığını, demokrasiye, düşünce özgürlüğüne karşı olduğunu, yalan ve yanlış bilgiler taşıdığını belirterek, yasanın onaylanmayacağı konusunda ümitli olduğunu ifade etti. Heyet adına konuşan Nathalie Goulet ise, senatörler olarak Azerbaycan-Fransa ilişkilerinin geliştirilmesi için çaba harcayacaklarını, Azerbaycan'da yaptıkları temaslar hakkında da kamuoyuna geniş bilgi vereceklerini belirtti. Senatörler, Bakü temasları kapsamında ilk olarak, Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in ''Fahri Hıyaban'' da yer alan anıt mezarı ile Şehitler Hıyabanı'nda bulunan anıt mezarı ziyaret ederek, çelenk ve gül bıraktı. Azerbaycan Milli Meclisi'ni de ziyaret eden Fransız senatörler, Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Samet Seyidov başkanlığında toplanan Azeri milletvekilleri ile bir araya gelerek bir toplantı yaptı. Toplantıda, Azeri milletvekillerinin Fransa senatosu tarafından kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasının öngören yasa tasarısı ile ilgili duydukları rahatsızlığı Fransız senatörlere ilettikleri ifade edilerek, konuyu Anayasa Konseyi'ne taşıyan bazı Fransız senatörlere de teşekkür etmek istedikleri belirtildi. Heyette Fransa Senatosu üyeleri Nathalie Goulet, Sylvie Goy-Chavent, Jean Marie Bockel, Evre More, Andre Rehar ve Jani Lorju yer alıyor.