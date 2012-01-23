-Fransız Senatör: "Teklif bugün Senato'dan çıkabilir'' PARİS (A.A) - 23.01.2012 - Fransız Senatör Nathalie Goulet, bu akşam saatlerinde Senato Genel Kurulu'nda oylanacak yasa teklifinin büyük bir ihtimalle kabul edileceğini, ancak kendisi gibi teklife karşı çıkan senatör ve milletvekillerinin Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söyledi. Senato binasında A.A muhabirinin sorularını yanıtlayan Cumhuriyetçi Merkez Birlik Grubu Senatörü Goulet, "Ben yasa teklifinin büyük bir ihtimalle bugün kabul edileceğini düşünüyorum. Ben ve grubum yasa teklifine karşıyız. Tarihi konularda parlamentonun karar vermemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu bizim işimiz değil" diye konuştu. Gerek Senato'da, gerek Meclis'te Fransız anayasasına aykırı olduğu gerekçesiyle çok sayıda milletvekili ve senatörün teklife sıcak bakmadığını belirten Goulet, "Biz tüzüğe göre en az 60 milletvekili ve senatörün imzasını toplayıp, daha sonra yasanın bozulması için Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye hazırlanıyoruz" dedi. Bu işi Türkler'in ve Ermeniler'in halletmesi gerektiğini ifade eden Fransız senatör, "60 cesur Fransız siyasetçiyi bulacağımıza inanıyorum" diye konuştu.