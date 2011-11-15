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Dünya

Fransız savcı temyize gidecek PARİS (A.A)

15 Kasım 2011 14:30

-Fransız savcı temyize gidecek PARİS (A.A) - 15.11.2011 - Fransız savcılık makamı, Paris mahkemesinin, bölücü terör örgütü üyelerine verdiği cezanın ağırlaştırılması için temyize gidecek. AA muhabirinin adli kaynaklardan aldığı bilgiye göre savcılık, PKK üyelerine verilen tecilli cezaların artırılması için Aralık ayı başında temyiz mahkemesine başvuracak. Paris mahkemesi, 2 Kasım'da aldığı kararda, Fransa'da terör örgütü PKK'nın üssü olarak faaliyet gösteren Paris'teki kültür merkezinin kapatılmasını kararlaştırırken, bir sanığın beraatine, diğer sanıklar hakkındaysa 1 ila 5 yıl tecilli hapis cezaları vermişti. Savcılık, Temmuz ayında biten duruşmalar sonucunda tanıklar hakkında 18 aydan 6 yıla kadar değişen hapis cezaları talep etmişti. Duruşmaların sonunda savcılık tarafından, gıyabında yargılanan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşılarından Ali Rıza Altun için 6 yıl, örgütün kasası olarak bilinen Nedim Seven için ise 5 yıl hapis cezası verilmesi talep edilmişti.

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