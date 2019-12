Fransız savcı: Kürt sorunu ayrı PKK ayrı

T24

GİZLİ SERVİSLE İLİŞKİ



SANIKLAR HAKKINDAKİ CEZA TALEBİ



Terör örgütü PKK üyelerinin yargılanmasına devam edilen Fransa'da, savcılık, sanıklar hakkında 18 ay ile 6 yıl arasında değişen hapis cezaları istedi.Aralarında PKK'nın kasası olarak bilinen Nedim Seven'in de (üstte) bulunduğu kişilerin yargınlanmasına devam edildi.Duruşmada söz alan Savcı, PKK'nın terör örgütü olduğunu belirtti ve sanıkları terör örgütüne üye olmak, mali destek sağlamak, zorla haraç toplamakla suçladı.Savcı, Kürt sorunuyla PKK'nın ayrı konular olduğunu ifade ederek ''Türkiye'de Kürt kökenli parlamenterler var. Kürtlerin siyasi partileri ve dernekleri var. Siyasi partiler ve dernekler, Kürt sorununu demokratik yoldan çözmek için görüşlerini dile getiriyorlar. PKK şiddet kullanan bir terör örgütüdür. Türk ordusuna ve sivillere saldırıp tehdit etmektedir'' dedi.''PKK siyasi bir örgüt, sivil toplum örgütü değildir'' ifadesini kullanan savcılık makamı, yeraltında gizli çalışan, şiddet ve terör uygulayan bir örgüt olduğunu söyledi.Paris mahkemesinin de daha önce PKK üyelerini Fransa'da şiddet olaylarından mahkum ettiğini kaydeden savcı, sanıkların dinlenen telefon görüşmelerinde, terör örgütünün finansmanı ve zorla para toplama eylemlerine karıştıklarının açıkça tespit edildiğini kaydetti.Örgütün askeri ve sivil olmak üzere 2 şeması olduğunu kaydeden savcı, PKK'nın askeri hiyerarşi biçiminde ve bağnaz bir yapıda bulunduğunu söyledi.Duruşmalarda sanıkların avukatlarının yargılanan kişilerin ''Fransız gizli servisiyle de ilişkide olduğu ve gizli servisin sanıkların faaliyetini bildiği'' yolundaki savunmasına ilişkin görüşlerini açıklayan savcı, ' bunun gayet doğal olduğunu, zaten gizli servisin işinin bu olduğunu, burada bir komplo aranmaması gerektiğini'' söyledi.Gıyabında yargılanan PKK'nın Avrupa'daki elebaşılarından Ali Rıza Altun için 6 yıl, örgütün kasası olarak bilinen Nedim Seven için ise 5 yıl hapis cezası verilmesi talep edildi.Savcılık Atilla Balıkçı için 3 yıl tecilli, Hacı Karakoyun için 2 yılı tecilli 4 yıl, yurtdışına kaçtığı tespit edilen ve gıyabında yargılanan Kazım Ergun için 5 yıl, Kadri Özmen için 1 yılı tecilli 4 yıl, Şükrü Tozludere için 18 ay tecilli, Nihat Aslan için 3 yıl, Canan Kurtyılmaz için 2 buçuk yılı tecilli 5 yıl, Eşref Yolcu için 2 yılı tecilli 3 yıl, Kemal Aslan için 2 yılı tecilli 3 yıl, Muzaffer balıkçı için 2 yıl tecilli hapis cezası, Zülküf Kılınç için 3 yıl, Renas Lelikan için 4 yıl, Ayhan Tayfur için 3 yıl, Cemal Bozkaya için 2 yılı tecilli hapis, Mehmet Ulaş için 1 yılı tecilli 3 yıl hapis, Muhittin Aslan için 1 yılı tecilli 3 yıl hapis cezası istedi.Savcılık, Paris'te örgütün üssü olarak bilinen kültür merkezinin de kapatılmasını istedi.Duruşmalara gelecek hafta 4-5-6 Temmuz günlerinde devam edilecek ve savunma makamı, savcının mütalaasına yanıt verecek. 6 Temmuz'da davanın sonuçlanmasının ardından, mahkeme heyetinin kararını Eylül ayında vermesi bekleniyor.Paris'te 5 Şubat 2007 tarihindeki operasyonlar çerçevesinde terör örgütünün kullandığı söz konusu kültür merkezine baskın düzenlenmiş, çeşitli evraka ve bilgisayarlara el konmuştu.Bu baskının, terör örgütüne maddi destek sağlayan ve örgütün Avrupa'daki üst düzey sorumluları olduğu tahmin edilen kişilere karşı, Paris'in çeşitli banliyölerinde düzenlenen operasyonlar çerçevesinde yapıldığı bildirilmişti.Kültür merkezine düzenlenen baskında yakalanan, aralarında Rıza Altun, Nedim Seven ve Atilla Balıkçı gibi bölücü örgütün Avrupa'daki elebaşılarının da bulunduğu 8 PKK mensubu, 23 Şubat 2007 tarihinde çıkarıldıkları istinaf mahkemesi tarafından, soruşturma süresince tutuklanmalarına gerek olmadığına karar verilerek serbest bırakılmıştı.Paris'in banliyölerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan diğer 10 kişi daha sonra serbest bırakılmıştı.Operasyonlarda yakalanan kişiler hakkında, teröre mali kaynak sağlama dışında, ''organize suç'' ve ''kara para aklama'' iddialarıyla soruşturma açılmıştı.Fransız basını, soruşturma süresince tutuksuz kalmalarına karar verilen kişilerin uyuşturucu kaçakçılığı yapmaları olasılığının ciddi düzeyde gündemde olduğunu yazmıştı.Paris'teki operasyon, 2 PKK'lı teröristin döviz bürosunda kaynağını açıklayamadıkları 200 bin avroyu dolara çevirmek isterken gözaltına alınması sonucu başlatılan soruşturma çerçevesinde düzenlenmişti.Fransa tarafından hakkında adli denetim kararı çıkarılan Rıza Altun'un, daha sonra Avusturya üzerinden kuzey Irak'a gittiği belirlenmişti.Nedim Seven ise yakalandığı İtalya'dan Fransa'ya iade edilmişti. Fransa, Nedim Seven'in iade edilmesini isteyen Türkiye'nin talebini kabul etmemiş ve Seven'i daha sonra serbest bırakmıştı.Fransa'da terör örgütü PKK'nın faaliyetleri, 1993 yılında yasaklanmıştı.