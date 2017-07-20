Fransız şarkıcı, sahnede hayatını kaybetti

Fransız şarkıcı Barbara Weldens, sahnede düşüp hayatını kaybetti.

Sirklerde büyüdükten sonra şarkıcılığa başlayan Barbara Weldens, Fransa'nın Lot bölgesindeki Goudron köyünde yer alan kiliside şarkı seslendiriyordu. 35 yaşındaki Weldens, bu sırada hayata veda etti.



Fransız şarkıcının kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Ünlü ismin kalp krizi veya elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği konuşuluyor.



Weldens, bir piyanist ve akustik gitar eşliğinde şarkılarını seslendirdiği bir turnede bulunuyordu.