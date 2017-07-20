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Dünya

Fransız şarkıcı, sahnede hayatını kaybetti

Barbara Weldens'in kalp krizi veya elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ifade edildi

20 Temmuz 2017 20:40

Fransız şarkıcı Barbara Weldens, sahnede düşüp hayatını kaybetti.

Sirklerde büyüdükten sonra şarkıcılığa başlayan Barbara Weldens, Fransa'nın Lot bölgesindeki Goudron köyünde yer alan kiliside şarkı seslendiriyordu. 35 yaşındaki Weldens, bu sırada hayata veda etti.
 
Fransız şarkıcının kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Ünlü ismin kalp krizi veya elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği konuşuluyor.
 
Weldens, bir piyanist ve akustik gitar eşliğinde şarkılarını seslendirdiği bir turnede bulunuyordu.

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