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Dünya

Fransız sanatçıdan bakana çıplak prostesto!

Fransız komedyen ve oyun yazarı Sebastien Thiery, Fransa Kültür Bakanı Fleur Pellerin'in de katıldığı bir ödül töreninde sahneye çırılçıplak çıktı

28 Nisan 2015 16:49

Fransız komedyen ve oyun yazarı Sebastien Thiery, Fransa Kültür Bakanı Fleur Pellerin'in de katıldığı, ülkenin en prestijli tiyatro ödüllerinin verildiği "Nuit des Molières" etkinliğinde sahneye çırılçıplak çıktı. Thiery'nin protesto gerekçesi ise, çalıştığı sektörde kostüm tasarımcıarı dahil herkesin işsizlik yardımından faylanması, ancak oyun yazarlarının bu uygulama dışında bırakılmasıydı. 

Paris'teki ödül töreninde konuşma yapmak için sahneye çıkan 45 yaşındaki sanatçı, Güney Kore asıllı bakan Pellerin'e bakarak konuşmaya başlayan Thiery, "Bu adil mi Sayın Bakan? Kostüm olmadan da tiyatro yapabilirsin, ama bir oyun yazarı olmadan olmaz. Bu ayrımcılık" ifadelerini kullandı. Sanatçı, Bakan Pellerin'e "Bu ayrımcılığın nedeni nedir? Sebebi fiziksel olarak çirkin olmamız mı?" sorusunu yöneltti.

Oldukça utandığı görülen Fransız bakan, Thiery'nin protestosunu gülerek karşıladı.

Thiery'nin hem yazıp hem de rol aldığı "Tamamen Çıplak İki Adam" isimli oyun, kısa süre önce Fransız televizyonlarında gösterilmişti.

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