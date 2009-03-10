Fransız rekabeti!







Fransa Ligi’nin üç takımı, St. Etienne, Bordeaux ve Lens, Beşiktaş’ın golcüsü Bobo için yarışa başladı. Üç kulübün de siyah-beyazlı yönetime başvurarak tekliflerini sunacağı öğrenildi



Beşiktaş’ın golcüsü Bobo’nun Fransa yolcusu olduğu ifade edildi. Fransa Ligi’nde yer alan St. Etienne, Bordoeux ve Lens’in kendi aralarında Bobo’yu almak için rekabete girdikleri vurgulandı. Brezilyalı futbolcunun menajerlerinin bu kulüplerle görüştüğü ve sezon sonunda Sambacı’yı kesinlikle Fransa’ya götürecekleri öğrenildi.



Milliyet gazetesinin haberine göre; son haftalarda ilk on birde yer bulan Brezilyalı’nın, sezon sonunda Fransa’ya gitmek istediğini menajerlerine ilettiği vurgulandı. Sözleşmesi 2010 yılında bitecek olan oyuncunun, siyah - beyazlı takımla yeni sözleşme yapmaya sıcak bakmadığı vurgulandı.



Tigana döneminde Beşiktaş’a kazandırılan Bobo için, üç Fransız kulübünün önümüzdeki haftalarda yönetimle temasa geçeceği öğrenildi. Nobre’nin sözleşmesini uzatmak için hummalı bir çalışma içerisinde olan Beşiktaş Yönetimi’nin Bobo görüşmelerinde de soğuk terler dökeceği belirtildi. Daha önceki teklifleri hiç düşünmeden elinin tersiyle iten siyah-beyazlılara bu kez ciddi meblağlar önerileceği bildirildi.



Geçtiğimiz sezon sonu Bobo’yu satmayı planlayan yönetim, hem gelen tepkiler, hem de istedikleri miktarda bonservis parasının teklif edilmemesi nedeniyle bu oyuncuyu göndermekten vazgeçmişlerdi.



Ağır tempo



Bir günlük iznin ardından Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlayan Beşiktaşlı futbolcular dünkü idmanda kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptı. Bir kısmı basına açık yapılan antrenmanda futbolcular, kısa mesafeli koşular yaptı. Siyah-beyazlılar daha sonra tempolu koşularla kondisyon artırdılar. İki saat süren, Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanın son bölümünde ise futbolcular yarım sahada çift kale maçla günü tamamladı. İdmana, nikahı olan Tomas Sivok katılmazken, sol ayağında ağrı bulunan Nobre ve arka adalesinde gerilme olan İbrahim Toraman, kondisyon çalışmasında yer alıp, çift kale maçta oynamadı.





