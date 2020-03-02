Fransız premium otomobil üreticisi DS'ten yeni model

DS Aero Sport Lounge modeli dışarıdan sportif bir SUV olarak tanımlanıyor. Gövde oranları ve vücut şekliyle DS Aero Sport Lounge, aerodinamik verimliliği optimize etmek için hava akışını yönlendiriyor. 5 mt’lik gövdesi ve keskin eğimli tavan çizgisi sürtünmeyi azaltıyor. Hava, ön ızgaradan tasarımıyla havayı yönlendiren 23 inçlik tekerlekleri aşarak yan aerodinamik detaylara yönlendiriliyor.

500 kW (680 HP) gücündeki elektrik motorunu otomobil zeminine entegre edilen 110 kWh kapasiteli yeni nesil bataryalar besliyor. Sistemi 650 km'den daha uzun bir elektrikli menzile imkân tanıyor. Formula E'deki şampiyonlukların mirası olan bu teknoloji otomobili 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,8 saniyede ulaştırıyor.