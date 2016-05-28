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Dünya

Fransız polisinin kadın göstericiye saldırısı infial yarattı

Fransa'nın Toulouse şehrinde yaşanan olay sonrası uluslararası basında geniş yankı buldu

28 Mayıs 2016 21:43

Fransa'da hükümetin çalışma yasasında yapılması planlanan değişiklikler nedeniyle birçok kentte protesto gösterisi düzenlenirken, Toulouse şehrinden gelen görüntüler şoke etti.

Görüntülerde, bir polis memurunun, yanından geçen bir kadını boğazından sert şekilde ittiği görülüyor. Kadın bu ani darbeyle yere düşüyor.

Fransız polisinin müdahalesi, ülkedeki eylemleri yakından takip eden uluslararası basında geniş yer bulurken, görüntüler özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

 

Başbakan Hollande geri adım atmıyor

 

Fransa'da günlerdir devam eden eylemler kapsamında, birçok yakıt deposu ve rafineri grevci işçiler tarafından barikatlarla kapatıldı. Yakıt sıkıntısı nedeniyle benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Sendikalar grev ve eylemlerini tırmandırma tehdidinde bulunurken, Cumhurbaşkanı François Hollande, "Geri adım atmayacağım çünkü bunun iyi bir reform olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yasa tasarısının kanunlaşması halinde, günlük azami 10 saatlik çalışma süresi 12 saate çıkarılacak, iş sözleşmesinde değişiklik yapmak isteyen çalışanlar işten atılabilecek, yarı zamanlı çalışanların haftalık 24 saat olan asgari çalışma süresi düşürülecek, fazla mesailerde daha az ödeme yapılabilecek.

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