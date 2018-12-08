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Dünya

Fransız polisinden 'sarı yelekliler'e gazlı müdahale

Ender DURUEL, PARİS (DHA) - Paris'te sarı yeleklilerin eylemleri ağırlıklı olarak Zafer Takı çevresi ve Şanzelize Caddesi'nde sürüyor

08 Aralık 2018 18:53

Ender DURUEL, PARİS (DHA) - Paris\'te sarı yeleklilerin eylemleri ağırlıklı olarak Zafer Takı çevresi ve Şanzelize Caddesi\'nde sürüyor. Polis, birçok noktada göstericileri biber gazı ile uzaklaştırmaya çalışıyor. Polisin attığı gaz kapsüllerini alan eylemciler ise bunları polise atıyor. Polis ve eylemciler arasındaki \'gaz kapsülü\' uzaklaştırma anları ise ilginç görüntüler oluşturuyor. Yaşanan socak gelişmeleri Demirören Haber Ajansı ekipleri birçok noktada takip ediyor. Şu ana kadar olaylarda 500\'e yakın göstericinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

(FOTOĞRAFLI)

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