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Dünya

Fransız polisinden kadınlara çok sert müdahale

Fransa polisinin Afrika kökenli kadınların düzenlediği gösteride, orantısız güç kullanımı ülkede tartışmalara neden oldu.

02 Ağustos 2010 03:00

T24 - Fransa polisinin Afrika kökenli kadınların düzenlediği gösteride, orantısız güç kullanımı ülkede tartışmalara neden oldu. Evlerinden çıkarılan ve bunun için gösteri yapan çoğu çocuklu ve hamile olan kadınlara Fransız polisinin sert müdahalesi, videoya kaydedildi.

Evlerinden çıkarılmaları üzerine, eskiden kaldıkları apartmanın önünde gösteri düzenleyen göçmen kadınlara, fransız polisi müdahale etmek isterken, dozu kaçırdı.

Fransız polisi, aralarından küçük çocukların ve hamile kadınların bulunduğu göçmenleri yerlerde sürükledi.

En çok tartışma yaratan görüntülerden biri de, sırtındaki bebeğine rağmen polisin Afrikalı göçmen anneyi sürüklemesi ve çocuğunun düşmesi ile sonuçlanan bu sahne oldu.

Polis şiddetinden nasibini alanlardan birinin de, fenalaşarak yerde yatan bir hamile kadın olduğu görülüyor.

Bu rahatsız edici görüntüler, Fransız medya sitelerinde tıklanma rekoru kırarken, Fransız polisi de ağır şekilde eleştiriliyor.

Fransız polisinin olay sonrası yaptığı açıklama ise, müdahale kadar tartışılacak cinsten: Polis yetkililerine göre göstericilere yapılan müdahalede yanlış bir şey yok. Müdahalenin dozu gayet normal.


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