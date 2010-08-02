Fransız polisinden kadınlara çok sert müdahale

T24

Evlerinden çıkarılmaları üzerine, eskiden kaldıkları apartmanın önünde gösteri düzenleyen göçmen kadınlara, fransız polisi müdahale etmek isterken, dozu kaçırdı.Fransız polisi, aralarından küçük çocukların ve hamile kadınların bulunduğu göçmenleri yerlerde sürükledi.En çok tartışma yaratan görüntülerden biri de, sırtındaki bebeğine rağmen polisin Afrikalı göçmen anneyi sürüklemesi ve çocuğunun düşmesi ile sonuçlanan bu sahne oldu.Polis şiddetinden nasibini alanlardan birinin de, fenalaşarak yerde yatan bir hamile kadın olduğu görülüyor.Bu rahatsız edici görüntüler, Fransız medya sitelerinde tıklanma rekoru kırarken, Fransız polisi de ağır şekilde eleştiriliyor.Fransız polisinin olay sonrası yaptığı açıklama ise, müdahale kadar tartışılacak cinsten: Polis yetkililerine göre göstericilere yapılan müdahalede yanlış bir şey yok. Müdahalenin dozu gayet normal.