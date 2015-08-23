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Fransız polisi: Tren saldırganı Mayıs'ta İstanbul'a gitmiş

Fransız yetkililer zanlının Türkiye üzerinden Suriye'ye gidip gitmediğinin Türk Emniyet yetkililerine sorulduğunu belirtti

23 Ağustos 2015 16:14

Fransız polisi Amsterdam-Paris seferini yapan hızlı trende silahlı saldırı düzenleyen zanlı 26 yaşındaki Ayob El Kazzani'nin Mayıs ayında İstanbul'a gittiğini iddia etti.

Fransız polisi, Fas vatandaşı olan Kazzani'nin ilk olarak İspanyol polisi tarafından takibe alındığını; zanlının Fransa'ya geçme ihtimali üzerineFransız polisine bilgi verildiğini, zanlı hakkında ülkede "S" tipi fişleme (ulusal güvenliği tehtid) hazırlanmış olduğunu belirtti.

Fransız polisi, Kazzani'nin 10 Mayıs 2015'te Germanwings havayolu şirketi ile Berlin üzerinden İstanbul'a geldiğini ileri sürerek, zanlının Türkiye üzerinden Suriye'ye gidip gitmediğinin Türk Emniyet yetkililerine sorulduğunu belirtti.

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