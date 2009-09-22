Fransız polisi göçmen kampını bastı

Fransız polisi, İngiltere'ye girmeye çalışan kaçak göçmenlerin kurduğu bir kampı yıktı. Yüzlerce polisin katıldığı yıkım sırasında olaylar çıktı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda göçmen gözaltına alındı.







FRANSIZ POLİSİNİN KAMPI BOŞALTIŞ ANI/

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Fransız polisi, İngiltere'ye girmeye çalışan kaçak göçmenlerin kurduğu bir kampı yıktı.

Fransa'da polis, ülkenin kuzeyindeki liman kenti Calais'nin yakınında ormanlık alanda kurulan ve "jungle" isimli kaçak göçmen kampını kapattı.

Polis, bu ''sorunlu'' kampı sabahın erken saatlerinde kuşatarak, 278 kaçak göçmeni gözaltına aldı.

Calais kentindeki bazı sivil toplum örgütleri temsilcileri ise kamp alanına giderek polisi protesto etti.



Polisin, kendilerine karşı koyan 5 göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Gözaltına alınan kaçak göçmenlerin Fransa'ya iltica başvurusunda bulunmalarına izin verilecek. Gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyenlere de yardım edilecek.

Sivil toplum örgütleri, kampta yaklaşık bin göçmenin yaşadığını, kampın kapatılacağı haberleri üzerine kaçakların çoğunun kampı terk ettiğini belirtiyor.

Bresson: İnsan tacirlerinin üssüydü

Göç ve Uyumdan Sorumlu Bakan Eric Besson, Fransız radyosuna verdiği demeçte, ''bu kaçak göçmen kampının insan tacirlerinin üssü olduğunu'' ve ''hukuk devleti ilkelerini tesis etmek için kapattığını'' söyledi.

Besson, aynı bölgede bulunan ve çoğu Kuzey Iraklı kaçak göçmenlerin kaldığı küçük kampların da önümüzdeki günlerde kapatılacağını söyledi.

Çoğu Afganistan'dan gelen kaçak göçmenlerin, Fransa üzerinden İngiltere'ye geçme çabaları ve girişimleri çoğu zaman Paris ile Londra arasındaki ilişkilerde sorun yaratıyordu.