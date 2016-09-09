Fransız polis eylemciyi tutuklarken bıçaklandı

Fransa'nın başkenti Paris'te Pazar günü Notre Dame Katedrali'nin yakınlarında bulunan bomba yüklü araçla bağlantılı 3 şüpheli kadının tutuklanması sırasında bir polis bıçaklandı.

Polis Paris'in güneydoğusundaki Boussy-Saint-Antoine bölgesine 3 şüpheli kadını gözaltına almak üzere gitmişti. Polis memurlarından biri operasyon sırasında bıçaklanınca saldırganlara ateş açıldı, kadınlardan biri yaralandı.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve kadınların "yakın zamanda korkunç bir saldırı gerçekleştirmeyi planlayan radikaller" olduklarını söyledi ve polisin "zamana karşı yarıştığını" belirtti.

Özellikle turistlerin ziyaret ettiği Notre Dame Katedrali'nin yakınlarında bulunan Peugeot 607 model arabanın dörtlüleri yanıyordu ve plakası yoktu.

Polis arabanın ön koltuğunda boş bir gaz bombası kapsülü ve Arapça belgeler bulduğunu söyledi.

Fransız medyası arabanın sahibinin istihbaratın gözaltı listesinde olduğunu bildirdi.

Tutuklanan 39, 23 ve 19 yaşlarındaki kadınlardan birinin arabanın sahibinin kızı olduğu açıklandı.

Arabanın sahibinin ortağı ise terör gözaltı listesindeydi.