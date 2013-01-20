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Fransız parlamenterlerden Selek'e destek: Bu haksızlık karşısında tepkisiz kalmayız

30'u aşkın Fransız parlamenter, Selek'e destek için Fransız ve Avrupa makamlarını diplomatik düzeyde müdahaleye çağırdı

20 Ocak 2013 00:44

Fransa'da 30'u aşkın parlamenter sosyolog Pınar Selek için çağrıda bulundu. Parlamenterler, Fransız ve Avrupa makamlarını "diplomatik düzeyde müdahaleye" çağırdı.

Alternatif internet gazetesi Mediapart'ta yayınlanan ortak açıklamada, Pınar Selek hakkındaki davalar ve mücadelesine yer verilirken, bilirkişi raporlarına rağmen adli ve siyasi baskının 14 yıldır devam ettiği vurgulandı.

Selek'in iki buçuk yıl cezaevinde kaldığı ve Aralık 2000'de tahliye edildiğinin hatırlatıldığı metinde, Selek'e bu süre içerisinde geniş bir çevreden gelen yoğun desteğe dikkat çekildi.

Gelecek duruşmanın 24 Ocak'ta görüleceğinin de belirtildiği metinde, "Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bulunduğu insan hakları vatanı Fransa'daki parlamenterler olarak, böyle bir haksızlık karşısında tepkisiz kalamayız" denildi.

Parlamenterler, "Tümü Pınar Selek'i aklayan önceki mahkeme kararlarına saygı göstererek 14 yıl önce başlayan bir prosedüre son verilmesi için Fransız ve Avrupa makamlarını diplomatik düzeyde müdahaleye çağırıyoruz" diye belitti.

Fransız parlamenterler, 24 Ocak'taki duruşmanın sonuçlarının negatif olması halinde Selek'e siyasi sığınma hakkı tanınması için yapılacak girişimlere Fransız hükümetinin desteğini istedi.

Metni imzalayanlar senatörler, ulusal parlamento üyeleri ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyelerinden oluşuyor.

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