-FRANSIZ OYUNCU BRUNO CREMER ÖLDÜ PARİS (A.A) - 09.08.2010 - Fransız oyuncu Bruno Cremer'in 80 yaşında kanserden öldüğü bildirildi. Fransız televizyonunda 1991-2005 yıllarında 54 bölüm gösterilen, Belçikalı yazar Georges Simenon'un yarattığı polisiye roman kahramanı dedektif Maigret rolüyle de bilinen Cremer'in Paris'teki bir hastanede önceki gün hayatını kaybettiği belirtildi. Bruno Cremer, aralarında İtalyan yönetmen Luchino Visconti'nin ''Yabancı'' ve Fransız yönetmen Claude Lelouch'un ''İyi ve Kötü'' filmlerinin de bulunduğu birçok filmde oynamıştı.