Fransız öpücüğü!..

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde (A), (B), (C), (D) gruplarında oynanan 4. hafta maçları sona erdi.
Gecenin maçında Roma, sahasında Chelsea'yi 3-1'lik skorla yenerken, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Inter de sürpriz bir sonuçla Anorthosis deplasmanında 3-3'lük beraberlik aldı.
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Liverpool ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Liverpool, 1 puanı 90. dakikada Steven Gerrard'ın penaltından kaydettiği golle aldı.
Bu sonuçla Atletico Madrid 8 puan ve averajla liderliğini sürdürürken, Liverpool aynı puanla ikinci sırada kaldı.
D Grubu'nun diğer maçında puanı bulunmayan Marsilya, Kone'nin 1, Niang'ın 2 golüyle PSV Eindhoven'ı 3-0 mağlup ederek ilk puanlarını aldı. Barça'yı yıkan Türk - VİDEOGecenin sonuçları:
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|Maçlar
Sonuç
|
|A
|CFR Cluj
|
1 - 2
|Bordeaux
|A
|Roma
|
3 - 1
|Chelsea
|B
|Anorthosis
|
3 - 3
|Inter
|B
|W. Bremen
|
0 - 3
|Panathinaikos
|C
|Sporting
|
1 - 0
|Shakhtar Donetsk
|C
|Barcelona
|
1 - 1
|Basel
|D
|Liverpool
|
1 - 1
|Atletico Madrid
|D
|Marsilya
|
3 - 0
|PSV