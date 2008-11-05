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Spor

Fransız öpücüğü!..

Devler Ligi'nde dün gece 8 karşılaşma oynandı. Gecenin maçında Roma Chelsea'yi devirdi, Liverpool A.Madrid'den 1 puanı son anda kurtardı. Fransız temsilcileri Marsilya ve Bordeaux sahadan gal

05 Kasım 2008 02:00




Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde (A), (B), (C), (D) gruplarında oynanan 4. hafta maçları sona erdi.

Gecenin maçında Roma, sahasında Chelsea'yi 3-1'lik skorla yenerken, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Inter de sürpriz bir sonuçla Anorthosis deplasmanında 3-3'lük beraberlik aldı.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Liverpool ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Liverpool, 1 puanı 90. dakikada Steven Gerrard'ın penaltından kaydettiği golle aldı. Bu sonuçla Atletico Madrid 8 puan ve averajla liderliğini sürdürürken, Liverpool aynı puanla ikinci sırada kaldı.

D Grubu'nun diğer maçında puanı bulunmayan Marsilya, Kone'nin 1, Niang'ın 2 golüyle PSV Eindhoven'ı 3-0 mağlup ederek ilk puanlarını aldı. 

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Gecenin sonuçları:

Maçlar

Sonuç

 
A CFR Cluj

1 - 2

 Bordeaux
A Roma

3 - 1

 Chelsea
B Anorthosis

3 - 3

 Inter
B W. Bremen

0 - 3

 Panathinaikos
C Sporting

1 - 0

 Shakhtar Donetsk
C Barcelona

1 - 1

 Basel
D Liverpool

1 - 1

Atletico Madrid
D Marsilya

3 - 0

 PSV


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