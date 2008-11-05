Fransız öpücüğü!..

Barça'yı yıkan Türk - VİDEO

Maçlar Sonuç A CFR Cluj 1 - 2 Bordeaux A Roma 3 - 1 Chelsea B Anorthosis 3 - 3 Inter B W. Bremen 0 - 3 Panathinaikos C Sporting 1 - 0 Shakhtar Donetsk C Barcelona 1 - 1 Basel D Liverpool 1 - 1 Atletico Madrid D Marsilya 3 - 0 PSV

Gecenin maçında Roma, sahasında Chelsea'yi 3-1'lik skorla yenerken, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Inter de sürpriz bir sonuçla Anorthosis deplasmanında 3-3'lük beraberlik aldı.Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Liverpool ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Liverpool, 1 puanı 90. dakikada Steven Gerrard'ın penaltından kaydettiği golle aldıBu sonuçla Atletico Madrid 8 puan ve averajla liderliğini sürdürürken, Liverpool aynı puanla ikinci sırada kaldı.D Grubu'nun diğer maçında puanı bulunmayan Marsilya, Kone'nin 1, Niang'ın 2 golüyle PSV Eindhoven'ı 3-0 mağlup ederek ilk puanlarını aldı.