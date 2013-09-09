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Dünya

Fransız okullarına 'laiklik yönetmeliği'

Her devlet okulu, görülebilir yerlere asılacak 'laiklik yönetmeliği' çerçevesinde, öğrencilerine Fransa Cumhuriyeti'nin değerlerini aşılamakla da yükümlü olacak

09 Eylül 2013 16:46

Fransa Eğitim Bakanı tarafından yayımlanan yeni 'laiklik yönetmeliği' bugünden itibaren tüm devlet okullarında görülebilir yerlere asılacak.

Eğitim Bakanı Vincent Peillon, öğrencilere, 'okul müfredatına dinî gerekçelerle karşı çıkamayacaklarını' hatırlatması amacıyla hazırlanan yönetmeliği için 'inanç özgürlüğüne mutlak saygı' ifadeleriyle tanımladı.

Fransa'da devlet okullarında, hali hazırda dinî sembollerin kullanımı ve dinî giysiler konusunda oldukça sıkı kurallar var. Ancak bugünden itibaren her devlet okulu, görülebilir yerlere asılacak 'laiklik yönetmeliği' çerçevesinde, öğrencilerine Fransa Cumhuriyeti'nin değerlerini aşılamakla da yükümlü olacak.


15 maddelik yönetmelik


15 maddeden oluşan yeni yönetmeliğin ilk maddesi 'Fransa'nın bölünmez, demokratik sosyal ve laik bir cumhuriyet' olduğunu vurguluyor.

Yönetmeliğin bir başka maddesi ise, hiçbir öğrencinin, dinî ya da siyasî gerekçeleri öne sürerek, öğretmenlerin, müfredatın herhangi bir bölümünü öğretme hakkına karşı çıkamayacaklarını belirtiyor.

Fransa Eğitim Bakanlığı, ülkenin değerlerinin öğretileceği ve tartışılacağı zorunlu laiklik dersleri koymayı da planlıyor.

Yönetmeliği eleştiren çevreler, bunun, İslam'a karşı üstü örtülü bir saldırı olduğunu savunuyor.

Bu iddiaları reddeden Eğitim Bakanı Peillon, "Çocuklara, bu cumhuriyetin ve değerlerimizin ne olduğu konusunda verdiğimiz her türlü rehberlik faydalı bir çalışmadır" dedi.


BBCTürkçe

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