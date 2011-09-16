Fransız nükleer santralleri güvenlik testini geçti

T24 - Fransa Nükleer Enerji Güvenliği Ajansı, ülkedeki enerji santrallerinin güvenliğinin ''yeterli'' olduğunu açıkladı.



Ajans, Japonya'daki nükleer patlamanın ardından Başbakan Francois Fillon'un talimatıyla, ülkedeki santrallerin güvenlik testleriyle ilgili ilk bulgularını internet sitesinde açıkladı.



Açıklamada, ajansın, 58'i nükleer santral olmak üzere toplam 80 tesiste incelemelerde bulunduğu ve yapılan güvenlik testlerinin ''ülkedeki santrallerin güvenlik marjının yeterli olduğunu gösterdiği'' bildirildi.



Fransa, enerji ihtiyacının yüzde 75'ini nükleer enerjiden karşılıyor ve enerji santralleri inşaatı konusunda en fazla söz sahibi ülkeler arasında yer alıyor.



