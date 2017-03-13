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Ekonomi

Fransız nükleer devi Türk şirketin yüzde 51'ini aldı

Nükleer santral saha mühendisliği yapan ilk Türk şirketi olan Envy, Akkuyu ve Sinop nükleer santral projelerini yürütüyor

13 Mart 2017 17:32

2016 geliri 1 milyar dolar olan ve dünyadaki en büyük 5 nükleer mühendislik şirketleri içerisinde yer alan Fransız Assystem, nükleer santral saha mühendisliği yapan ilk Türk şirketi Envy'nin yüzde 51 hissesini aldı.

Her iki şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, Akkuyu ve Sinop nükleer santral projelerinin saha mühendisliği çalışmalarını yürüten Envy'e, Türkiye ve bölge pazarındaki fırsatları değerlendirmek için Fransız Assystem ortak oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Envy İş Geliştirme Direktörü Alper Yahşi, satın almayla Assystem'in Türkiye'ye ve mühendislik servislerine duyduğu güveni ortaya koyduğunu belirterek, mevcut güçlerini uluslararası arenaya taşımak için bu iş birliğine gittiklerini vurguladı.

BusinessHT'de yer alan habere göre, Assystem'in global alandaki bilgi ve birikimlerini bu ortaklık yoluyla Türkiye'ye aktarmasının yolunu açtıklarına dikkat çeken Yahşi,  "Artık Avrupa dahil olmak üzere hizmetlerimizi yurt dışında da sunabilme imkanına sahibiz, Türkiye'deki projelerde ise çok ileri aşamalarda yer alabiliyoruz" ifadesini kullandı.

Assystem ET&I Kıdemli Başkan Yardımcısı Thomas Branche da Türkiye'nin nükleer programını destekleyen en büyük nükleer mühendislik şirketi olmayı hedeflediklerini dile getirerek, dijital teknolojiler, güvenlik ve siber güvenlik konularında da ülkenin önde gelen mühendislik şirketlerinden birinin oluşmasını sağlamak istediklerine dikkat çekti.

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