Fransız mutfağının salyangozları ve kurbağaları Türkiye'den gidiyor

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi Fransa'ya, Bandırma'dan gerçekleştirilen işlenmiş salyangoz, kurbağa ve gümüş balığı ihracatı yüzde 35 arttı.

Kocaman Balıkçılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kocaman, Türkiye'de tüketilmeyen bazı deniz ürünlerinin önemli ihracatçısı konumunda olduklarını söyledi.

İhracatı yılda 2 bin tonu bulan göl gümüşü balığının, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya gibi Avrupa ülkelerinde kızartılıp cips gibi tüketildiğini dile getiren Kocaman, dış satımını yaptıkları bu çeşitli ürünlerin en önemli pazarlarından birinin Fransa olduğunu aktardı.

"Turistlerin olmazsa olmazı tereyağlı salyangoz"

Fransa'ya nisan ayından bu yana gönderdikleri işlenmiş salyangoz, kurbağa ve göl gümüşü balığının, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 35 arttığına dikkati çeken Kocaman, şöyle devam etti:

"Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, en önemli pazarlarımızdan biri olan Fransa'da yapılması, genelde ara sıcak, atıştırmalık ve meze tarzı pratik ürünler satışlarını artırdı. Fransa'ya olan ihracatımıza baktığımızda özellikle nisan ayından itibaren ciddi bir artış görüyoruz. Bunun da Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Fransa'da yapılıyor olmasından kaynaklandığını görüyoruz. Müşterilerimiz de bunu ifade ediyorlar. Neler bu ürünler? Öncelikle, Fransa'ya gelen turistlerin olmazsa olmazı tereyağlı salyangoz. Herkes bunu Fransa ürünü biliyor ama Türk ürünüdür. Gene kurbağamız da Fransız mutfağının vazgeçilmezleri. Bunlarda da tüketim ciddi şekilde artış gösterdi."

Kocaman, göl gümüşü balığı ve diğer deniz ürünü ihracatında da artışlar olduğunu belirterek, "Bunun da Türkiye'deki su ürünleri sektörüne, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Fransa'da olmasının bir artısı olarak görüyoruz." diye konuştu.