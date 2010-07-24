-FRANSIZ MİLLİ TAKIMI SİL BAŞTAN PARİS (A.A) - 24.07.2010 - Fransız Milli Futbol Takımı'nın 2010 Dünya Kupası kadrosundaki 23 oyuncunun tamamı, yeni teknik direktör Laurent Blanc tarafından kadro dışı bırakıldı. Fernand Duchaussoy'un, Fransız Futbol Federasyonuna (FFF) başkan seçilmesinden hemen önce verilen karar, 11 Ağustos'ta Norveç'te yapılacak dostluk maçı için alındı. Yeni teknik direktör Blanc, Dünya Kupası kadrosundaki 23 oyuncudan hiçbirini kadroya almama önerisini federasyona iletmişti. İstifasını ''Maviler''in Güney Afrika fiyaskosundan sonra 28 Haziran'da veren FFF Başkanı Jean-Pierre Escalettes yönetimi de giderayak bunu kabul etmişti. Yeni başkan Fernand Duchaussoy, ''Belki herkes için aynı değil, ama toplu bir sorumluluk var. Jean-Pierre Escalettes'in soruşturma kurulunun 5 Ağustos'ta Maviler'in idmanı boykotuyla ilgili kararını vermesi bekleniyor. Bir federasyonu kurulu da yarın bu konuda çalışmaya başlayacak" dedi. Teknik direktör Blanc'ın, 11 Ağustos'ta Oslo'da Norveç ile oynanacak maçın kadrosunu 5 Ağustos'ta açıklaması bekleniyor. Fransa milli takımı açısından fiyaskoyla sonuçlanan 2010 Dünya Kupası'nda Nicolas Anelka teknik direktör Raymond Domenech'e küfrettiği için kadrodan uzaklaştırılmış, bu olayın ardından futbolcular antrenmanı boykot etmişti.